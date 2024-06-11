برشلونة يزاحم الريال ويسعى لضم نجم هولندي جديد

2024-06-11 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، عن تقديم إدارة نادي برشلونة عرضها الأول للحصول على خدمات اللاعب الهولندي جيريمي فريمبونغ.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، "فقد طلب هانز فليك، المدرب الجديد لبرشلونة، من إدارة البلوغرانا التوقيع مع فريمبونغ هذا الصيف".

وأشارت الى أن "باير ليفركوزن أجرى اتصالات في الأيام الأخيرة للحصول على خدمات أنسو فاتي".

ومن المتوقع أن يعمل برشلونة على إدراج فاتي أو لاعبين آخرين في الصفقة من أجل تقليل سعر فريمبونغ.

وتبلغ القيمة السوقية لفريمبونغ 50 مليون يورو، لكن الفريق الكتالوني قدم عرضا أوليا منخفضا للحصول على خدمات اللاعب.

ويسعى البارسا لضم الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونغ، الذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى صيف 2028.

ويرغب اللاعب في تأجيل حسم مستقبله لحين انتهاء مشاركته مع منتخب هولندا في يورو 2024.

وذكرت العديد من التقارير في الأشهر الأخيرة أن فريمبونج أحد اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد لخلافة داني كارفاخال.

المصدر: كوورة