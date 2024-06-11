الدولار يواصل الارتفاع في بغداد واربيل مع اغلاق "الكفاح والحارثية"

2024-06-11 16:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.