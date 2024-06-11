"سيطرة تامة" على حريق أتى على مستشفى أهلي في بابل.. صور وفيديو

2024-06-11 17:36:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة الدفاع المدني ببابل، يوم الثلاثاء، بالسيطرة التامة على حريق مستشفى السلام الأهلي في مدينة الحلة مركز المحافظة دون إصابات.

وأخبر المسؤول، وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني بمساندة مفارز الشرطة وعجلات الاسعاف الفوري تمكنت من السيطرة وإخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع من المستشفى، مشيرا الى إخلاء جميع المرضى والموظفين من المبنى كإجراء احترازي.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسؤول في مديرية الدفاع المدني، بإخلاء 20 مريضًا و40 موظفًا من موقع حريق أتى على مستشفى أهلي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وأوضح المسؤول لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل مستشفى السلام، ويجري الآن فتح الطرق المؤدية إلى المستشفى، موضحا أن جميع المرضى الذين كانوا يرقدون في المستشفى بحالة مستقرة.