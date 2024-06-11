اليابان تقسو على سوريا بخماسية في تصفيات مونديال 2026

2024-06-11 17:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق منتخب اليابان فوزا كبيرا على سوريا (5-0) اليوم الثلاثاء، على ملعب جناح السلام بمدينة هيروشيما، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.وسجل خماسية منتخب اليابان أياسي أويدا في الدقيقة (13)، ريتسو دوان (19)، ثائر كروما بالخطأ في مرماه (21)، يوكي سوما من ركلة جزاء (73)، تاكومي مينامينو (85).وبهذه النتيجة رفع منتخب اليابان رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة، وضمن تأهله للدور الثالث من تصفيات المونديال وكذلك تواجده في كأس آسيا المقبلة.وتجمد رصيد منتخب سوريا عند النقطة 7 في وصافة المجموعة الثانية، في انتظار نتيجة مباراة كوريا الشمالية وميانمار التي تقام عصر اليوم في نفس الجولة.