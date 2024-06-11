العدل تعلن تحقيق نسب نجاح عالية للمودعات الأحداث في المدارس

2024-06-11 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - ستار زاجيأعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تحقيق نسب نجاح عالية للمودعات الأحداث في المدارس.وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث محمد راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة إصلاح الأحداث التابعة إلى وزارة العدل وبتوجيه من وزيرها خالد شواني، وإسنادا لسياسة وزارة العدل المتضمنة رعاية الأحداث وإعادة دمجها بالمجتمع، أقامت الدائرة اليوم احتفالا بمناسبة تخرج دفعة من الأحداث المودعات لدى دائرة إصلاح الأحداث في مدرسة تأهيل الأحداث الإناث واللواتي بلغ عددهن 25 ممن أكملن الدراسة في المستوى الأول و الثاني و الثالث من التعليم المسرع أسوة بالمؤسسات الحكومية التربوية وبإشراف من الكادر التدريسي التابع لوزارة التربية".وأضاف، أن "نسبة النجاح في المراحل الثلاثة الأولى والثانية والثالثة وصلت إلى 100‎%‎"، مبينا، أن "عمليات إعادة تأهيل الأحداث الإناث مستمرة من قبل الدائرة بهدف تأهيلهن وإعادة دمجهن بالمجتمع".وأشار، إلى أن "المدرسة تقدم خدمات عديدة منها إشراك الأحداث في عدة ورش تدريبية كالخياطة والأعمال اليدوية والرسم وتعليم استعمال الحاسوب، فضلا عن إشراكهن في التعليم المسرع".

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