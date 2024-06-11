2024-06-11 18:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التأكيد على مبادرة العراق لإنشاء صندوق لدعم غزّةَ، مشيرا الى ان حجم الجرائم والفظائع التي وقعت بحقِّ المدنيين قد أضرَّ بمصداقية القوانين الدولية والنظامِ الدولي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك، اليوم، في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة) الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في البحر الميت، ويهدف إلى تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة". وأكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال المؤتمر، أن "نجتمع اليوم لتحديد سبل تعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية بسبب العدوان على