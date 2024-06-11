2024-06-11 18:00:09 - المصدر: منصة إيشان

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب لقيادات الإطار التنسيقي بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وغياب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقالت المصادر لمنصة “إيشان“، إن “الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً جديداً مساء اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية، لبحث عدد من الملفات على الساحة السياسية“. وأضافت، أن “الإطار التنسيقي سيبحث في قصر […]

ظهرت المقالة بغياب السوداني.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية أولاً على ايشان.