2024-06-11 18:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن النائب المستقل باسم خشان، اليوم الثلاثاء، كسب دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي. وقال خشان في تدوينة عبر “فيسبوك“، تابعتها منصة “إيشان“، إنه “كسب اليوم دعوى مهمة أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم صحة ايقاف مجلس النواب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 الذي تسبب ايقاف […]

ظهرت المقالة ستمهد لـ “محاكمته”.. خشان يعلن كسب دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الحلبوسي أولاً على ايشان.