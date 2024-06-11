2024-06-11 18:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت السلطات الملاوية العثور على حطام طائرة نائب رئيس مالاوي العسكرية في منطقة جبلية شمالي البلاد بعد بحث استغرق أكثر من يوم، ولم يكن هناك أي ناجين في الحادث. وقال رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطاب للأمة، إن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما واختفت أمس الاثنين لقوا حتفهم. […]

ظهرت المقالة على غرار حادثة مروحية الرئيس الإيراني.. مصرع نائب رئيس دولة افريقية في تحطم طائرته أولاً على ايشان.