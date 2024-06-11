الصين تغضب من ريال مدريد وتتقدم بشكوى رسمية

2024-06-11 18:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدمت السفارة الصينية في إسبانيا باحتجاج رسمي إلى نادي ريال مدريد، بعد أن أدلى أحد مشجعي "الميرنغي" بتصريحات اعتُبرت "مسيئة للصين، وسيئة النية".

وأعربت السفارة الصينية في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، ونقلته صحيفة "آس"، عن "صدمتها وغضبها" من مقطع فيديو يظهر فيه أحد المشجعين وهو يقدم أغنية "مسيئة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين بروسيا دورتموند وريال مدريد، والذي أقيم منذ ما يقرب من 11 يوما.

ووفقًا للسفارة، فقد أبدى ريال مدريد رفضه لـ"السلوك غير اللائق" للمشجع، مؤكدًا أن النادي يدين "أي شكل من أشكال العنصرية وكراهية الأجانب".

كما أضاف الوفد الدبلوماسي الصيني أن النادي أكد على أن هذا العمل كان "حادثًا فرديًّا قام به مشجع بشكل منفرد"، وأنه "لا يمثل قيم ومبادئ النادي ولا غالبية مشجعي ريال مدريد".

كما أعرب ريال مدريد عن "تقديره واحترامه" للمشجعين الصينيين، وشكر النادي أنصاره في البلاد، معربًا في الوقت نفسه عن رغبته في "مواصلة المساهمة بشكل إيجابي في الصداقة بين إسبانيا والصين"، وفقًا لما جاء في بيان السفارة الصينية.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأشخاص خلال نهائي دوري أبطال أوروبا كان يقوم بعمل مقابلة مع المشجعين، ليظهر أحد المشجعين ويبدأ بالغناء بكلمات عنصرية وبطريقة مُهينة للصين.

وكان ريال مدريد قد توّج في 1 يونيو/ حزيران الجاري بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، عقب فوزه على منافسه دورتموند بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ويمبلي".

وجاء هذا التتويج، ليختتم موسمًا ناجحًا للنادي الملكي الذي أحرز أيضًا لقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، بعد أن تصدّر "الليغا" بفارق 10 نقاط عن وصيفه وغريمه، برشلونة.