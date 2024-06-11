ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار في بغداد

2024-06-11 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعها أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024)، في العاصمة بغداد لأسباب غير معلومة، إلا إن ترجيحات المختصين تبيّن أن "اقتراب عطلة عيد الأضحى والتي ستمتد لمدة 9 أيام اثرت بما لا يقبل الشك على ارتفاع الأسعار".

وبلغ الارتفاع الجديد للمائة دولار 148.750 ديناراً للبيع، مقابل 146.750 ديناراً للشراء.

وكانت أسعار صرف الدولار امام الدينار، قد سجلت صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فقد بلغ في بورصتي الكفاح والحارثية 147.150 دينارا مقابل كل 100 دولار.