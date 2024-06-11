2024-06-11 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن خطة متكاملة لتفعيل النقل الجماعي في محافظة كربلاء المقدسة استعداداً لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام فيما أكدت تشكيل لجنة لتحديد المسارات.وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس، تم عقد اجتماع مع محافظ كربلاء المقدسة لوضع خطة متكاملة والمباشرة بتفعيل النقل الجماعي في المحافظة".وأوضح، أن "كربلاء المقدسة من المحافظات التي تتوفر بها البنى التحتية المهيأة، حيث تمتاز بشوارعها العريضة ووجود مناطق لوقوف الباصات"، مبينا، أن "التنظيم العالي لهذه المحافظة ساعد على تطبيق النقل الجماعي بشكل جيد".وأضاف، "تم تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة العامة لإدارة النقل الخاص؛ من أجل تحديد المسارات التي سيتم تنفيذ الخطوط عليها"، منبها، أن "الأيام المقبلة ستشهد تفعيل النقل الجماعي في المحافظة بشكل أكبر خدمة لزوار العتبات المقدسة والمواطنين".ولفت، إلى أن "باصات النقل الجماعي تعمل حالياً في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين والبصرة، فضلا عن محافظة النجف الأشرف"، مؤكدا، أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم التوسع باتجاه باقي المحافظات، إذ إن هناك تنسيقا مع محافظة ذي قار وكذلك محافظة الديوانية بهذا الشأن".