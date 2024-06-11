الجهد الخدمي يوجه بزيادة ساعات العمل في المثنى لإكمال مشاريعه

2024-06-11 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي جابر الحساني، اليوم الثلاثاء، بزيادة ساعات العمل في محافظة المثنى لإكمال مشاريعه هنالك.وذكر فريق الجهد الخدمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحساني ترأس اجتماعا موسعا للكادر المتقدم في محافظة المثنى لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظ وعدد من النواب في المحافظة".وأضاف، أن "الحساني استمع إلى مديري الدوائر الخدمية في القطاعات كافة، إضافة إلى قطاع الكهرباء والصحة والتربية حول المشاكل والمعوقات واحتياجاتهم من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع الاستثمار".وشدد رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي- وفق البيان- على العمل بروح الفريق الواحد في محافظة المثنى، إضافة إلى زيادة ساعات العمل وبواقع شفتين وأن يكون العمل وفق المواصفات الفنية المطلوبة لإكمال المشاريع الحالية".وأشار البيان، إلى أنه "تم في ختام الاجتماع استهداف عدد من المناطق المحرومة من الخدمات لتنفيذ عدد من المشاريع فيها من قبل فريق الجهد الخدمي والهندسي".