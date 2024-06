ذي قار تسجل أكثر من 9 آلاف فحص مختبري وألف فحص أشعاعي في مستشفياتها خلال 24 ساعة

2024-06-11 18:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت دائرة صحة ذي قار عن إجرائها أكثر من تسعة آلاف فحص مختبري فضلا عن اكثر من الفي فحص أشعاعي في مستشفيات المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الدائرة في بيان صحفي اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن مستشفى الناصرية التعليمي تصدر القائمة بإجرائه 1866 فحصًا مختبريًا و510...

