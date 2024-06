مجلس ذي قار يناقش خلال اجتماعه الدوري ملف الـ9 الاف درجة وظيفية

2024-06-11 18:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:عقد مجلس محافظة ذي قار اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة المهندس عبدالباقي العمري، ناقش خلالها متابعة تنفيذ قراراته من قبل المحافظة، والملف الأمني، وملف الدرجات الوظيفية. وأكد المجلس في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية على ضرورة احترام القانون وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، وذلك على خلفية استشهاد أحد منتسبي...

