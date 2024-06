ذي قار.. قرب المباشرة بإنشاء “جسر بديل” للجسر الهولندي وسط المحافظة

2024-06-11 18:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن قائممقام قضاء الناصرية منير البكاء، اليوم الثلاثاء، تسليم موقع العمل لمشروع انشاء الجسر البديل ومقترباته لغرض المباشرة باعمال الصيانة الكاملة للجسر الهولندي على نهر المصب العام وسط الناصرية.وقال البكاء، في بيان تلتقه “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “سيتم المباشرة بإنشاء جسر بديل لجسر الهولندي والمحال ضمن خطة مشاريع...

