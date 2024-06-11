2024-06-11 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز منتخب إندونيسيا على الفلبين 2-0، اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024)، ضمن تصفيات الجولةِ السادسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وبهذا فقد تأهلت إندونيسيا إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية وتنتهي آمال منتهب فيتنام قبل مواجهة مضيفه المنتخب العراقي مساء اليوم في ملعب البصرة الدولي في ذات تصفيات المجموعة السادسة.

ويحتل المنتخب الفيتنامي قبل مباراة اليوم المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط وبات الفارق بين نظيره الإندونيسي 4 نقاط ليضمن الأخير التأهل رسميا مع العراق والذي يتصدر المجموعة بـ 15 نقطة.



