2024-06-11 19:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمداهمة وإغلاق صالات قمار واعتقال 57 شخصاً كانوا بداخلها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية مشتركة داهمت وأغلقت أربع تلخانات (صالات للقمار والمراهنة)، ضمن منطقة الرحمانية في جانب الكرخ".

واشار الى "إلقاء القبض على 57 شخصاً كانوا بداخلها"، لافتاً الى "ضبط مبالغ مالية وشاشات بلازما واجهزة طبع رولة وميز مزاولة لعبة (الزار) وحاسبات لابتوب عدد 20".