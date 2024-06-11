2024-06-11 19:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، مُباشرة اللجنة المُؤلَّفة بموجب الأمر الديواني أعمالها في محافظة المُثنى، حيث تقوم بعدَّة إجراءاتٍ وزياراتٍ لمُتابعة ملفَّات المُحافظة، مُّتخذةً مكتب تحقيق الهيئة فيها غرفة عمليَّاتٍ ومقراً لتلقّي البلاغات”. مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي أكَّد في بيان ورد لـ “إيشان”، أنَّ “لجنة الأمر الديوانيّ برئاسة القاضي (حيدر حنون)، وعضويَّة (د. قصير […]

ظهرت المقالة النزاهة تباشر أعمالها في المثنى وتفتح الباب أمام البلاغات عن “الفاسدين” أولاً على ايشان.