السوداني يؤكد لبلينكن الحاجة لموقف أمريكي واضح من عدوان حكومة نتنياهو

2024-06-11 19:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، (11 حزيران 2024)، الحاجة لموقف أمريكي واضح من عدوان حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف، ان "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية ونتائج زيارة السوداني الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ومجمل الأوضاع في المنطقة وتداعيات العدوان المستمرّ على غزّة، إذ جدد سيادته دعم العراق أيَّ مبادرة تستهدف وقف إطلاق النار، والتعجيل بفتح باب إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المنكوب في غزّة".

وأشار السوداني إلى "الحاجة لموقف أمريكي واضح من عدوان حكومة نتنياهو،" مبيّناً ضعف الموقف الدولي بالعموم إزاء الاستجابة إلى المأساة المستمرة باستمرار العدوان، حيث لا يمكن تجاهل أعداد الضحايا وحجم الدمار الحاصل، مع استمرار التهديدات العدوانية إزاء لبنان، بما ينذر بتوسعة الصراع في المنطقة".

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء "مخاطر استمرار العدوان في غزّة وما يحمله من تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي، وأنه سيكون سبباً في اتخاذ نشاط التطرّف في المنطقة ذريعةً جديدة، كما أنه يتعيّن على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته أمام مشهد الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، والتي أدّت إلى تهجير 80% من سكّان القطاع، الذين باتوا بلا مأوى أو موارد طبية وإنسانية وخدمية، وفي أسوأ الأوضاع الكارثية التي يمكن تصوّرها".

من جانبه، أعرب بلينكن وفقاً للبيان "عن تقدير الإدارة الأمريكية لخطوات العراق الداعمة للاستقرار الدائم في المنطقة، وتقديم المساعدات التي تخفف من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزّة،" مؤكداً "أهمية العمل على وقف إطلاق النار، كما نقل إلى السوداني تثمين الرئيس جو بايدن للدعم الذي يوليه العراق ودوره في جهود السلام الإقليمي والدولي".