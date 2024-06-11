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تشكيلةُ المنتخب الوطني لمواجهة فيتنام اليوم

تشكيلةُ المنتخب الوطني لمواجهة فيتنام اليوم
تشكيلةُ المنتخب الوطني لمواجهة فيتنام اليوم
2024-06-11 19:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني، مساء اليوم  الثلاثاء، عن تشكيلته لمباراته مع فيتنام على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة من المجموعة F (السادسة) من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وضمت التشكيلة كلاً من: 
جلال حسن 
ريبين سولاقا 
حسين علي 
زيد تحسين 
أحمد يحيى 
أسامة رشيد
أمير العماري 
لؤي العاني 
علي جاسم 
يوسف الأمين 
مهند علي

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