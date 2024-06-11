2024-06-11 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيلته لمباراته مع فيتنام على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة من المجموعة F (السادسة) من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.وضمت التشكيلة كلاً من:جلال حسنريبين سولاقاحسين عليزيد تحسينأحمد يحيىأسامة رشيدأمير العماريلؤي العانيعلي جاسميوسف الأمينمهند علي