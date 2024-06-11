تشكيلةُ المنتخب الوطني لمواجهة فيتنام اليوم
2024-06-11 19:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيلته لمباراته مع فيتنام على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة من المجموعة F (السادسة) من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وضمت التشكيلة كلاً من:
جلال حسن
ريبين سولاقا
حسين علي
زيد تحسين
أحمد يحيى
أسامة رشيد
أمير العماري
لؤي العاني
علي جاسم
يوسف الأمين
مهند علي
أعلن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيلته لمباراته مع فيتنام على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة من المجموعة F (السادسة) من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وضمت التشكيلة كلاً من:
جلال حسن
ريبين سولاقا
حسين علي
زيد تحسين
أحمد يحيى
أسامة رشيد
أمير العماري
لؤي العاني
علي جاسم
يوسف الأمين
مهند علي