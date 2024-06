بعد اندثار مواد بـ 90 مليار دينار، ذي قار تتابع مشروع مجمع الناصرية السكني المتلكئ وتسعى لإعادة إحيائه

2024-06-11 20:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أجرى نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي زيارة ميدانية لمشروع مجمع الناصرية السكني الاستثماري المتوقف منذ عام 2015، ووجه بإعداد تقرير فني مفصل عن المشروع لرفعه إلى الجهات المختصة. وأكد العتابي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لإعادة إحياء المشروع وإنجازه بالكامل وتسليمه...

