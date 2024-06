قائد شرطة ذي قار يحدد عبر “تلفزيون الناصرية” حصة المحافظة من العقود ويؤكد: نطمح لزيادة الأعداد

2024-06-11 20:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني، اليوم الثلاثاء، أن حصة المحافظة من عقود الداخلية بلغ 2500 منتسب، فيما أكد السعي لزيادة الأعداد.وقال اللواء الخيكاني، في حديث لـ”شبكة أخبار الناصرية”، إن “حصة محافظة ذي قار من عقود الداخلية بلغ 2500 منتسب ونطمح لزيادتها”، مبينا أن “ذي...

