عبد الله: قرار وقف الحرب في غزة فرصة جيدة لاستمرار المساعدات الانسانية

2024-06-11 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس النواب د شاخەوان عبد الله أحمد، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة يعد فرصة جيدة لاستمرار المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن " نائب رئيس مجلس النواب رحب بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة"، مؤكدا، أن "قرار مجلس الأمن بوقف الحرب في غزة يعد فرصة جيدة لاستمرار المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين وعودة النازحين وإعادة إعمار المنطقة".وأضاف، أن "نائب رئيس مجلس النواب، دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والحماية للفلسطينيين وتخفيف آثار الحرب العسكرية للكيان الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة".