رئيس الوزراء: ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لحماية المدنيين في غزة

2024-06-11 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيدة كايت فوربس، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة) المنعقد في الأردن".وأكد السوداني- خلال اللقاء بحسب البيان- أن "الحكومة داعمة لعمل الهلال الأحمر العراقي؛ لما يمتلكه من نشاط واضح في تقديم المساعدات لقطاع غزة، وأصدرت يوم أمس قراراً داعماً لتسهيل مهمة الهلال الأحمر العراقي في تقديم المساعدات لغزة"، مشدداً على، "أهمية فتح المعابر المؤدية إلى القطاع عبر الأردن ومصر، وأن يكون لدى الاتحاد الدولي دور في هذا المجال بسبب عدم وجود معابر تؤمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وكذلك تأمين إخلاء المرضى والجرحى الذين يحتاجون للعلاج خارج غزة".وشدد رئيس مجلس الوزراء على، "ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة، خاصة الكوادر الطبية والصحية، وكذلك عدم استهداف أي مرفق صحي، مؤكداً أهمية حشد الموارد الكافية لشراء المساعدات وتقديمها من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".من جانبها أكدت فوربس، أن "كلمة رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر وضعت النقاط على الحروف، وقدمت شكرها لسيادته على دعمه للهلال الأحمر العراقي، كما ناقشت عقد اتفاقية للجمعية تضمن وجود مقرّ لها في العراق؛ من أجل دعم قدرات الموظفين العراقيين العاملين في الهلال الأحمر ودعم العراق في أوقات الأزمات".وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنه "يتكون الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من 192 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، ويعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للمتضررين من الأزمات والطوارئ".