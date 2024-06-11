رئيس الوزراء يؤكد توجيهه للوزارات بالتعاقد مع الشركات الإسبانية الرصينة

2024-06-11 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تلبيته لدعوة الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز لزيارة بلاده العام الحالي، فيما أشار إلى توجيهه للوزارات بالتعاقد مع الشركات الإسبانية الرصينة للمساهمة في إعمار العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، مبينا، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تنميتها في مختلف المجالات".وأكد رئيس الوزراء، "تلبيته للدعوة التي وجهها له سانشيز لزيارة إسبانيا خلال هذا العام"، لافتا، إلى أن "زيارة سانشيز السابقة لبغداد مهدت لتطوير العلاقات بين البلدين".وأشار إلى، "توجيهه للوزارات بالتعاقد مع الشركات الإسبانية الرصينة للمساهمة في إعمار العراق"، موضحا، أن "اللجان الثنائية هي فرصة لتوطيد العلاقة وزيادة التعاون والتفاهم بين البلدين".وجدد، "تقديم شكر العراق، حكومة وشعباً، لمملكة إسبانيا بعد اعترافها بدولة فلسطين"، لافتا، إلى أنه "موقف تاريخي ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية وتأسيس دولته المستقلة".من جانبه، أكد سانشيز، أن "علاقات إسبانيا مع العراق شهدت تطوراً غير مسبوق خلال هذه المدة"، معبراً عن شكره، "لثقة الحكومة العراقية بالشركات الإسبانية".وأثنى، "على دعم رئيس مجلس الوزراء لاجتماعات اللجنة الثنائية بين البلدين"، مشدداً، على أن "دعم بلاده لفلسطين يأتي انطلاقاً من دافع إنساني ودعماً للشرعية والاستقرار والأمن".