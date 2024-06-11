2024-06-11 20:28:13 - المصدر: شركة الفطيم

في خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،

شركة "الفطيم للنقل الكهربائي" تعلن عن شراكة إقليمية مع "أوبر"

- تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "الفطيم"،

ودارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر".

- تهدف الشراكة إلى تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية على تطبيق أوبر وتوفير مجموعة واسعة من خيارات السيارات

الكهربائية وتوسيع البنية التحتية لشحن البطاريات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يونيو 2024 – يتمحور تركيز قطاع النقل المدني حاليًا على عملية التحول التدريجي من وسائل النقل التقليدية إلى الكهرباء، وذلك سعياً للانتقال إلى النقل الصديق للبيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة وأثرها على جوانب الحياة اليومية. وفي هذا الإطار، تهدف شركة "الفطيم للنقل الكهربائي"، المورد الرائد لمركبات الطاقة الجديدة في المنطقة، وشركة "أوبر"، المنصة الأكبر للنقل التشاركي في العالم، من خلال إبرام شراكة بينهما إلى دفع جهود المنطقة إلى الامام وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الاستدامة وجعل وسائل النقل الصديقة للبيئة في متناول شريحة أوسع من السكان.

هذا التعاون بين الشركتين الرائدتين في قطاع النقل سيضع معايير جديدة لمرحلة التحول للنقل الكهربائي. كما ستوفر الشراكة الإستراتيجية بين شركة "الفطيم" و"أوبر" للسائقين مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة (PHEV) يمكن من خلالها للسائقين تقديم خدماتهم بطريقة مستدامة تساهم في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.

هذه الشراكة لن تكون محصورة فقط في توفير السيارات، بل ستشمل أيضًا تقديم شركة "الفطيم للنقل الكهربائي" الدعم العملي في مجال تطوير البنية التحتية لمعدات شحن بطاريات السيارات الكهربائية. ومن شأن هذه الجهود تسهيل تقديم خدمات سائقي السيارات الكهربائية عبر منصة "أوبر".

كما يدعم هذا التطور التزام "أوبر" بجعل 25% من المسافات المسجلة على منصتها في دبي خالية من الانبعاثات بحلول عام 2026.

وتشمل هذه الشراكة الوصول إلى محطات Charge2Moov لشحن السيارات من "الفطيم"، حيث يضمن ذلك للسائقين الذين يستخدمون تطبيق "أوبر" القدرة على استمرار تقديم خدماتهم من دون التوقف لوقت طويل بانتظار شحن البطاريات. كما ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز وتعميق حلول النقل المستدامة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول إلى النقل الكهربائي والحد من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء المنطقة.

وشدّد حسن نرجس المدير العام لشركة "الفطيم للنقل الكهربائي" خلال حفل التوقيع على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تعد شراكتنا مع أكبر شركة للنقل التشاركي في العالم إنجازًا بالغ الأهمية حقًا. نحن ندرك أن التحول إلى النقل الكهربائي يكتسب زخماً أكبر مع توسعة نطاق استخدامه. إن تحويل أعداد كبيرة من السيارات والمسافات التي تقطعها لتكون اكثر مراعاة للبيئة سيؤدي حتماً إلى انخفاض كبير في انبعاثات الكربون، ونحن فخورون بشراكتنا مع "أوبر" في سبيل إنجاز هذا التحول الجماعي ودفع الأهداف البيئية إلى الأمام".

وعلّق فرانس هيمسترا، المدير الإقليمي لشركة أوبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقول: "تتخذ "أوبر" خطوات متسارعة لتحويل منصتها إلى النقل الكهربائي ولكي تتصدر هذا المجال في جميع أنحاء العالم. ومع قيام أكثر من 145,000 سائق بهذه الخطوة وإتاحة خيارات التنقل بوسيلة كهربائية في 200 مدينة، باتت "أوبر" حالياً الشركة الرائدة عالمياً في مجال سيارات الأجرة الكهربائية في العالم. وستساهم شراكتنا مع "الفطيم للنقل الكهربائي" في تسريع جهودنا في المنطقة، واستقطاب آلاف السيارات الكهربائية الإضافية إلى منصة "أوبر" وتزويد السائقين بمحطات الشحن الكهربائية السريعة التي هم في أمس الحاجة إليها".

وتهدف الاتفاقية بين شركة "أوبر" وشركة "الفطيم للنقل الكهربائي" إلى تسهيل حلول النقل الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك توفير مركبات الطاقة الجديدة المؤهلة التي تملك شركة "الفطيم للنقل الكهربائي" حق توزيعها لشركائها العاملين ضمن أسطول سيارات الليموزين على منصة "أوبر" في الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى الريادة في جهود تحقيق أهداف الاستدامة، تؤكد الشركتان إلتزامهما بتنمية المهارات البشرية ودعم الاقتصاد الحر في المنطقة من خلال دعم جيل شاب يتقن التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة.

لمحة حول مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم"، التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل المجموعة تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: . www.alfuttaim.com

لمحة حول شركة الفطيم للنقل الكهربائي:

شركة الفطيم للنقل الكهربائي هي شركة تابعة لمجموعة الفطيم، وتختص بتوفير حلول النقل المستدامة والترويج لها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز الشركة على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهايبرد والبنية التحتية للشحن الكهربائي والخدمات المرتبطة بها.

وتتميز شركة الفطيم للنقل الكهربائي بالتزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تهدف إلى تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة في المنطقة، مما يساهم في الحد من البصمة الكربونية وبناء مستقبل أكثر استدامة.

تمثل الشركة الموزع الحصري للسيارات الكهربائية من علامتيّ "بولستار" و"بي واي دي" في دولة الإمارات، حيث توفر مجموعة من الطرازات المناسبة لحاجات وميزانيات جميع العملاء.

وتقدم شركة الفطيم للنقل الكهربائي مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل حلول الشحن الكهربائي والدعم بعد عمليات البيع وخيارات التمويل، بالإضافة إلى توفير السيارات الكهربائية.

لمحة حول أوبر:

تتمثل رسالة "أوبر" في خلق الفرص من خلال التنقل، حيث انطلقنا في عام 2010 بهدف حل مشكلة التنقل ببساطة من خلال توفير وسيلة تنقل بمجرد ضغطة زر واحدة. وها نحن اليوم، وبعد إتمام مليارات الرحلات عبر منصتنا، ما زلنا نطور المزيد من المنتجات لمساعدة الناس على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة. نحن نمهّد الطريق أمام عالم من الفرص والإمكانات من خلال تغيير طريقة تنقل الأشخاص وخدمات توصيل الطعام والسلع عبر المدن.