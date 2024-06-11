بغداد تنظم بطولة آسيا للكيكوشنكاي العام المقبل

2024-06-11 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس الاتحاد العراقي والآسيوي للكيكوشنكاي عمار عدنان وهيب، اليوم الثلاثاء، أن بغداد ستستضيف بطولة آسيا للكيكوشنكاي العام المقبل.وأوضح وهيب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "على مدى الأيام الثلاثة الماضية عقدت اجتماعات مكثفة في العاصمة السعودية بحضور وزير الشباب والرياضة السعودي وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة المشكلة لإدارة وتنظيم بطولة آسيا المقبلة".وبين، أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على تنظيم الرياض النسخة المقبلة من بطولة آسيا خلال شهر آب المقبل، ومنح بغداد حق استضافة البطولة في عام 2025، وتم استعراض العديد من النقاط الملبية لنجاح هذا التجمع الإقليمي والاتفاق على الأوزان وآلية المنافسة التي ستقام بحسب نظام الاتحاد الدولي للعبة".