2024-06-11 20:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستعد الشرطة الألمانية لـ"أخطر" مباراة في بطولة "يورو 2024"، والتي ستجمع بين منتخبي إنجلترا وصربيا، وسط تخوف من قيام مشجعين صربيين متطرفين من تنفيذ "أعمال شغب".

وتنطلق بطولة "يورو 2024" في الـ14 من يونيو الجاري في ألمانيا حتى منتصف يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا مقسّمة على ست مجموعات، يتأهل المنتخب المتصدر والوصيف من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، وذلك إلى دور الـ16، لبداية أدوار خروج المغلوب.

ويستعد منتخب إنجلترا، وصيف النسخة الأخيرة، للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، حيث يخوض مباراته الأولى أمام صربيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا سلوفينيا، والدنمارك.

ويفتتح منتخب إنجلترا مشواره في منافسات يورو 2024 بمواجهة صربيا، يوم الأحد المقبل. وتتخوف الجهات الأمنية الألمانية بسبب مواجهة إنجلترا وصربيا على ملعب "أم أتش بي أرينا"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول للبطولة.

وفقًا لصحيفة "الغارديان"، تقدر الشرطة الألمانية أن حوالي 500 من مشجعي صربيا المتطرفين سيحاولون إحداث شغب بمناسبة مباراة منتخبهم ضد إنجلترا، يوم الأحد، في افتتاح كلا المنتخبين في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وتعمل قوات الأمن الألمانية على منع ذلك.

وأوضح بيتر بوث، رئيس شرطة غيلسنكيرشن، حيث تقام مباراة صربيا وإنجلترا، أن الهدف هو اعتراض المجموعة قبل أن تتمكن من الاشتباك مع المشجعين الإنجليز. والمشكلة، دائمًا وفقًا للسلطات الشرطية، هي أنهم يحتاجون إلى مزيد من المعلومات لتحديد المشجعين الذين يخططون للتسبب في أحداث عنف.