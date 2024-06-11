مصرع منتسب بحادث سير وإحباط محاولة بيع طفل في بغداد

2024-06-11 20:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع منتسب بحادث سير في العاصمة بغداد، التي شهدت القاء القبض على امرأة حاولت بيع طفل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في شرطة بغداد لقي مصرعه اثناء التحاقه للواجب نتيجة تعرضه لحادث دهس ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد".

واشار المصدر الى "التحفظ على الداهس كإجراء أصولي".

وفي حادث آخر، القت قوة من مكافحة الاتجار بالبشر القبض على امرأة تولد 1991 وضبطت بحوزتها طفل كانت تنوي بيعه مقابل مبلغ مالي تم القبض عليها بالجرم المشهود ضمن منطقة حي التراث بجانب الكرخ، وفقاً للمصدر ذاته.