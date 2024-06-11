2024-06-11 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد، بعد مشاركته في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة) الذي استضافه الأردن، وقد اشتملت على الآتي:





■ إلقاء كلمة تضمنت مواقف العراق ورؤيته للأزمة وضرورة وقف العدوان.





■ لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.





■ لقاء رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز.





■ لقاء وزير الخارجية الأمريكي السيد انتوني بلينكن.





■ لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني السيد طارق أحمد.





■ لقاء رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيدة كايت فوربس.



