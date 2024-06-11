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السوداني يعود إلى بغداد بعد مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة

السوداني يعود إلى بغداد بعد مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة
السوداني يعود إلى بغداد بعد مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة
2024-06-11 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد، بعد مشاركته في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة) الذي استضافه الأردن، وقد اشتملت على الآتي:


■ إلقاء كلمة تضمنت مواقف العراق ورؤيته للأزمة وضرورة وقف العدوان.


■ لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.


■ لقاء رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز.


■ لقاء وزير الخارجية الأمريكي السيد انتوني بلينكن.


■ لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني السيد طارق أحمد.


■ لقاء رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيدة كايت فوربس.


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