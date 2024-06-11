العتبة الحسينية المقدسة تقيم مهرجانا لاستذكار فتوى الجهاد الكفائي

2024-06-11 21:06:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمينظمت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، مهرجانا لاستذكار فتوى الجهاد الكفائي وبطولات رجال الحشد الشعبي، فيما كرمت أبناء الشهداء.وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان علي كاظم سلطان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني نقطة مضيئة في تاريخ العراق الحديث، إذ إنها حمت البلد من الإرهاب وأرجعت العراقيين إلى ذاتهم".وأكد سلطان، أن "المهرجان يتضمن عدة فعاليات بينها استذكار بطولات شهداء الحشد الشعبي وتكريم أبنائهم فضلاً عن توثيق الأثر الكبير الذي تركته الفتوى وما ترتب عليها".من جانب آخر، قال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان أحمد المشرفاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العتبة الحسينية وجهت بتشكيل لجنة خاصة تعنى بمهرجان فتوى الجهاد الكفائي، حيث تعمل هذه اللجنة على تكريم أبناء الشهداء وإقامة معارض توثق الانتصارات التي حققها أبطال الحشد الشعبي والمتطوعون وكل من لبى نداء هذه الفتوى".