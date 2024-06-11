2024-06-11 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واععاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد بعد مشاركته في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة) الذي استضافه الأردن.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المشاركة اشتملت على الآتي:■ إلقاء كلمة تضمنت مواقف العراق ورؤيته للأزمة وضرورة وقف العدوان.■ لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين■ لقاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز■ لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن■ لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني طارق أحمد■ لقاء رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس.