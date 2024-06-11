2024-06-11 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

قدّم حيدر زكي اعتذاره للوسط الرياضي، ورئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، بعد إطلاق سراحه من السجن، على إثر دعوى قضائية تقدم بها درجال ضده. وكتب زكي منشوراً تابعته “إيشان”: “قبل ساعات من وضعي هذا المنشور جرى إطلاق سراحي بتوفيق من الله وبمبادرة كريمة سنأتي على ذكرها لاحقا”. وأضاف: “شكري الجزيل وامتنان عائلتي من جميع […]

ظهرت المقالة بعد إطلاق سراحه.. حيدر زكي: أعتذر لعدنان درجال والوسط الرياضي عما بدر مني أولاً على ايشان.