2024-06-11 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف آمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، عن فتح مئات ملفات الفساد في محافظة المثنى، فيما أكد أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استجاب لمطالب الأهالي وبقوة. وقال الياسري في لقاء متلفز تابعته “إيشان”، إن “مئات ملفات الفساد في المثنى تم فتحها، وتشمل الحكومات المحلية جميعها منذ العام 2003. وطالب، القضاء “بحسم هذه القضايا، والملفات […]

ظهرت المقالة حميد الياسري: السوداني استجاب بقوة لمطالب المثنى.. وعلى القضاء تحمل مسؤلياته لإنهاء الفساد أولاً على ايشان.