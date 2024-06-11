2024-06-11 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أمراً ديوانياً بتسمية لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم. وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب السوداني، قراراً بـ “تسمية الكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم”. وجاء في الوثيقة، قرار “تنفيذ الحجية الوقفية الصادرة عن محكمة استئناف الرصافة الاتحادية / محكمة المواد الشخصية في […]

ظهرت المقالة بالوثيقة.. السوداني يصدر أمراً ديوانياً بتسمية ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم أولاً على ايشان.