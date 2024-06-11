بعثة الحج العراقية تباشر بدفع تكاليف "الهدي" للحجاج

2024-06-11 21:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

باشرت بعثة الحج العراقية، اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024)، بدفع مبلغ "الهدي" لجميع الحجاج العراقيين.

وذكرت البعثة، في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، انه" مساهمة من بعثة الحج العراقية لدعم الحاج العراقي وللتخفيف عن كاهله، باشرت اللجنة الادارية بتسليم مبالغ الهدي الى الحجاج، للعام الثالث تواليا".

وأشارت البعثة الى "تخصيص لجان بالتعاون مع متعهدي القوافل لتوزيع مبالغ الهدي للحجاج في فنادق سكنهم".



