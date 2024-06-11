في أول تقيم لمكافحة "قاتل النخيل" في ديالى.. تأثيرها لم يتجاوز الـ20% !

2024-06-11 21:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى، رعد التميمي، اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024)، عن أول تقييم لمكافحة قاتل النخيل في بساتين المحافظة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "من خلال اجراء أول تقييم لحملة مكافحة آفة حشرة (الدوباس) في بساتين النخيل بديالى التي استمرت ايام عدة من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع طيران الجيش يظهر بان تأثيرها محدود للغاية حيث لم يتجاوز الـ20% لاسباب عدة منها ارتفاع الطائرات وتأثير الرياح".

وأشار الى "ست مناطق في ديالى ضمن ما يعرف بالاصابة الشديدة بآفة الدوباس التي تؤدي الى هلاك بساتين النخيل ما يستدعي اعادة المكافحة من جديدة واجراء تقيم موضوعي لها لمعرفة مدى فعاليتها في القضاء على ابرز آفات النخيل".

وبين التميمي ان "الاصابات الشديدة في بساتين ديالى لم تتأثر بالمكافحة وهذا الامر ينبغي مراجعته من قبل اللجان الزراعية من اجل اتخاذ كافة الوسائل لحماية الثروة الزراعية" في اشارة منه الى اشجار النخيل.

يذكر ان بساتين ديالى شهدت قبل بداية الشهر الجاري حملة مكافحة مكثفة ضد آفة حشرة الدوباس التي تعتبر من الآفات الخطيرة التي تسبب هلاك البساتين والمزروعات.



