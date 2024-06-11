إدانة نجل بايدن بالتهم الموجهة له في قضية حيازة سلاح ناري

2024-06-11 21:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

دانت هيئة محلّفين هانتر بايدن الثلاثاء، بتهم فدرالية تتعلّق بحيازة الأسلحة النارية، في إطار أول محاكمة في قضية جنائية في التاريخ تستهدف نجل رئيس أميركي في منصبه. وأدين نجل الرئيس جو بايدن والبالغ 54 عاما بجميع التهم الجنائية الثلاث الموجّهة له والمرتبطة بشرائه سلاحا ناريا عام 2018 عندما كان مدمن مخدرات. يأتي الحكم في وقت يسعى والده للفوز بولاية رئاسية ثانية وبالتزامن مع خطاب مقرر للرئيس بشأن عنف الأسلحة النارية. عبّر الرئيس عن "حبّه ودعمه" لنجله في بيان صدر عن البيت الأبيض بعد اختتام المحاكمة التي جرت في مدينة ويلمينغتون في ديلاوير التي يتحدر منها بايدن. مؤكدا في الوقت ذاته