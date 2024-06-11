السوداني يؤكد توجيهه للوزارات بالتعاقد مع الشركات الإسبانية الرصينة

2024-06-11 21:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تلبيته لدعوة الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز لزيارة بلاده العام الحالي، فيما أشار إلى توجيهه للوزارات بالتعاقد مع الشركات الإسبانية الرصينة للمساهمة في إعمار العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، مبينا، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تنميتها في مختلف المجالات". وأكد رئيس الوزراء، "تلبيته للدعوة التي وجهها له سانشيز لزيارة إسبانيا خلال هذا العام"، لافتا، إلى أن "زيارة سانشيز السابقة