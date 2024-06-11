بلينكن: نتانياهو "أكد التزامه" باقتراح وقف إطلاق النار في غزة

2024-06-11 21:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أعاد تأكيد التزامه" بمقترح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس. وأضاف بلينكن أن ترحيب حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي الإثنين، إشارة تبعث على "الأمل"، مؤكدا ان ترحيب حماس بالقرار ليس كافيا، بل انّه مطالب بالتزام رسمي صادر من قيادة حماس في غزة. وقال بلينكن "ننتظر الرد من حماس"، في إشارة إلى أن الحركة تنتظر تعليمات رئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار. بدورها، لم تعلن إسرائيل رسميًا بعد عن قبولها لاقتراح وقف إطلاق النار، الذي كشف عنه