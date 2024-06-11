الزراعة تستحصل 5 مليارات دينار لدعم مربي الجاموس في أربع محافظات

2024-06-11 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها لدعم قطاع الثروة الحيوانية، مؤكدة وجود تعاون دولي للحفاظ على الثروة الحيوانية في مناطق الأهوار واستقرار سكانها، فيما أشارت إلى أنها استحصلت 5 مليارات دينار لدعم مربي الجاموس في 4 محافظات.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة تدعم ملفين رئيسيين وهما منتجات الدواجن واللحوم"، مبيناً، أن "الوزارة تدعم مربي الدواجن من خلال تجهيزهم بالذرة الصفراء، كما وتراقب عملية الاستيراد ودخول المنتجات وعرضها في الأسواق؛ لتحافظ على توازن الأسعار".وأكد، أن "الوزارة بصدد زراعة الأعلاف المتنوعة في المناطق المستهدفة لزيادة كميتها، من أجل استمرار انخفاض أسعارها دعماً لمربي الثروة الحيوانية، بالتالي ستنعكس ايجابياً على نوعية اللحوم ومنتجات الحليب".وأشار إلى، أنه "تم استحصال مبلغ 5 مليارات دينار من أجل دعم مربي الجاموس في أربع محافظات، التي تضررت بشح المياه، وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى"، مؤكداً، أنه "تم جرد جميع مربي الجاموس في تلك المحافظات".وذكر، أن "وزارة الزراعة ستعمل على توزيع النخالة والمولاس مجاناً على مربي الجاموس المستحقين في المحافظات المذكورة أعلاه خلال الأيام المقبلة".ولفت إلى، أن "هنالك تعاوناً مع منظمات أممية بعدة مجالات لخدمة قطاع الثروة الحيوانية، منها تزويد مربي الجاموس في مناطق أهوار العراق بمنظومات الطاقة الشمسية من أجل استقرارهم، إضافة إلى إطلاق الإصبعيات لإدامة المخزون السمكي في مياه الأهوار".وأكد، أن "الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير منتجات محلية للمواطن العراقي وبأسعار مناسبة".