المنتخب الوطني يسجل الهدف الثاني في مرمى نظيره الفيتنامي

2024-06-11 22:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

احرز المنتخب الوطني بهذه اللحظات الهدف الثاني في مرمى نظيره الفيتنامي عن طريق اللاعب علي جاسم في المباراةِ التي تجري بينهما في مدينة البصرة ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وضمن المنتخب العراقي التأهل المبكر إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، وإلى مرحلة التصفيات المؤهلة مباشرة لكأس العالم 2026.

ورفع المنتخب العراقي بعد الفوز على نظيره الإندونيسي بالجولة الماضية رصيده إلى النقطة 15 معززًا صدارته لمجموعته السادسة بفارق 5 نقاط عن إندونيسيا صاحبة المركز الثاني، فيما يحتل منتخب فيتنام المركز الثالث برصيد 6 نقاط وودع البطولة رسمياً بعد فوز منتخب اندونيسيا اليوم على الفلبين 2-0 وتأهله الى الدور الحاسم المؤهل للمونديال.