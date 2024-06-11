الخارجية: الحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة

2024-06-11 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الخارجية، أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تابعت وزارة الخارجية تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حملت الحشد الشعبي مسؤولية أعمال تنتهتك الأمن في العراق".وأضاف البيان "وبهذا الصدد نؤكد أن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقا للأطر القانونية المحددة".وتابعت إن "الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة الحشد الشعبي، أما المتورطون في هذه الحوادث، فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة".