2024-06-11 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب على يد ابن عمه جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في الثلاثينيات من عمره قُتل على يد ابن عمه رمياً بالرصاص في بادية النجف جنوبي المحافظة".

وبين المصدر، أن "سبب الجريمة يعود لخلاف بين الطرفين على بئر ماء"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وباشرت بإجراءات البحث عن الجاني".