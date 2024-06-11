2024-06-11 23:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024)، عن غلق أربع قاعات لممارسة المقامرة غير المشروعة وإلقاء القبض على 57 متهماً بداخلها ضمن منطقة الرحمانية بجانب الكرخ.

وذكر بيان للعمليات، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وتزامناً مع الخطة الامنية وعمليات البحث والتفتيش المناطقي وبمعلومات دقيقة من جهاز الامن الوطني، تمكنت قوة من مديرية امن غرب بغداد وبالاشتراك مع مفارز من (فوج طوارئ الكرخ الثاني، مركز شرطة الصالحية)، من ضبط أربع قاعات لممارسة المقامرة غير المشروعة وإعتقال 57 متهماً فيها بالاضافة الى ضبط الاجهزة وشاشات العرض التي بداخلها وذلك في منطقة الرحمانية".

وأضاف "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".



