وزير الموارد يؤكد أهمية تضافر جهود المجتمع العربي لتطوير قطاع المياه

2024-06-11 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أهمية تضافر جهود المجتمع العربي لتطوير قطاع المياه.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أختتمت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الأقليمي المنعقد في تونس للمدة من 10-11/حزيران تحت عنوان تعزيز نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين ،القى خلالها وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله كلمة أكد خلالها أهمية تضافر جهود المجتمع العربي من أجل تطوير قطاع المياه في المنطقة العربية".وشدد الوزير، بحسب البيان، على "ضرورة العمل على أعطاء تلك الجهود مزيدا من الأهتمام كون المياه جزء لا يتجزأ من حقوق الأنسان وتعزيز التكامل بين النظم المائية والغذائية والطاقة وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها لاسيما الهدف السادس"، مؤكداً "أهمية أستخدام التكنلوجيا الحديثة في قطاع المياه وتكثيف حملات توعية وتثقيف المجتمع بأهمية ترشيد وتقنين أستخدام المياه لمواجهة التغبرات المناخية وشح المياه".واضاف البيان انه "تمت قراءة التوصيات على المشاركين والتي شملت عدة نقاط أهمها التشديد على حق الشعب الفلسطيني في التمتع الكامل وغير المشروط بحقوقه المائية كجزء من حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا ودعم تطلعاته الى أنهاء الأحتلال وأقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة".وتابع: "كذلك توحيد الصفوف لتطوير قطاع المياه في المنطقة العربية وايجاد الحلول الناجعة لمواجهة التحديات وتجاوزها وتشجيع البحوث العلمية ذات الصلة ، فضلا عن تطوير التعاون مع الإعلام بغية أستخدام المعلومات المتاحة في خدمة المصلحة العامة ، وأعتبار نزاهة قطاع المياه أولوية أقليمية مشتركة ذات بعد ستراتيجي تقوم على أرساء مبادئ الشفافية والعمل على أدماج نزاهة قطاع المياه في الستراتيجيات المائية الوطنية والأقليمية من جهة والستراتيجيات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى ".