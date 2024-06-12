بغداد والنجف.. اندلاع حريقين في مستشفى وساحة سيارات (فيديو)

2024-06-12 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اندلع حريقان في بغداد والنجف، مساء اليوم الثلاثاء، أحدهما في مستشفى والثاني في ساحة للسيارات.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً كبيراً التهم مساحة من الساحة المستخدمة لتسقيط السيارات ضمن منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني تكافح للسيطرة على الحريق".

وفي النجف، اندلع حريق ثانٍ في مستشفى الزهراء الحكومي وسط المحافظة، مبيناً أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في النجف، باندلاع "حريق داخل قسم الخدج التابع لمستشفى الزهراء الحكومي للولادة بمدينة النجف جراء حدوث تماس كهربائي"، لافتاً إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث".

وبين المصدر، أن "الكوادر الفنية والعاملين داخل المستشفى تمكنوا من إنقاذ 41 طفلاً حديث الولادة، كانوا يتلقون العلاج في قسم الخدج، والعشرات من النساء اللواتي خضعن لعمليات قيصرية".