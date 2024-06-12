2024-06-12 00:06:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد : الصباح



شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكندا، مشيراً إلى أهمية دخول الشركات الكندية للسوق العراقية.

وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية، استقبل السفيرة الكندية لدى العراق كاثي بانكا".

وأكد رشيد، بحسب البيان، "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكندا، وضرورة العمل من أجل تطوير التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، والاستفادة من الخبرات والتجارب الكندية في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية"، مبيناً "أهمية دخول الشركات الكندية للسوق العراقية والإفادة من الفرص الاستثمارية، خاصة في مجال إعادة تأهيل البنى التحتية".

وأشار، إلى أن "العراق حريص على العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ السلام والاستقرار، وتشجيع الحوار البناء لحل الأزمات وخفض حدة التوترات في المنطقة، بما يحقق الازدهار والرخاء للشعوب".

من جانبها، أعربت بانكا، عن "اهتمام بلادها بتطوير علاقاتها مع العراق واستعدادها للمساهمة في مشاريع الإعمار وتوسيع التعامل التجاري والاستثماري، إضافة إلى تبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية

والصحية".