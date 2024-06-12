رئيس الجمهورية يبارك فوز منتخبنا الوطني على فيتنام في تصفيات المونديال

2024-06-12 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، فوز منتخبنا الوطني على فيتنام في تصفيات المونديال.وقال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نُبارك لمنتخبنا الوطني الفوز الكبير، واجتياز مرحلة مهمة في التصفيات نحو نهائيات كأس العالم، مُبارك للجمهور الرياضي والعراقيين هذا الفوز المهم الذي حققته الرياضة العراقية، متمنياً تحقيق المزيد من الانتصارات".